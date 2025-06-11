Чистая вода пришла к жителям Дровяного и Абрам-Мыса

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» подключают жилые районы западного берега Кольского залива к системе водоснабжения Мурманска.

Напомним, реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу шла в три этапа с 2021 года. Напомним, 17-километровый трубопровод проложен от Минькино до Дровяного. Далее коммуникации идут под Кольским заливом и рекой Кола. Для этого были проведены сложнейшие работы по горизонтально-направленному бурению. Затем на восточном берегу трубопровод доходит до Комсомольской горки. А для того, чтобы вода из реки Кола поступала на западный берег, в Дровяном построена современная водонасосная станция.

Алексей Токарев, и.о. начальника СВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Насосная станция создана для бесперебойного водоснабжения. Мы теперь готовы к любым нагрузкам».

Качественная вода есть в Дровяном, а с 9 июня и в Абрам-Мысе. На станции пока работает один из 10 насосов, оставшиеся предусмотрены для населенных пунктов и предприятий западного берега, которые будут подключены к новой инфраструктуре в перспективе.

Алексей Токарев, и.о. начальника СВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Прежними источниками жилого района Дровяное являлось озеро Первое, качество водоснабжения которого оставляло желать лучшего. Источником водоснабжения жилого района Абрам-Мыса была река Лавна. В период паводков качество воды у данных источников питьевого водоснабжения ухудшалось, в этой связи необходимо было найти решение для подачи качественной питьевой воды жителям этих населённых пунктов. В настоящее время водоснабжение осуществляется посредством источника питьевого водоснабжения река Кола».

Теперь вода здесь чистая и без посторонних примесей и запахов, что подтверждают лабораторные исследования. Сотрудник водоканала Алексей Токарев не боится пить её без дополнительной обработки.

Но одно дело лаборатория, а совсем другое – кран в доме. Однако, и в этом случае всё хорошо. Мы заглянули к жителям жилого района и поинтересовались качеством воды.

- Смотрите, вода чистая, я даже из-под крана пью.

- А лучше стала?

– Намного лучше вода стала, она не стала жёлтой, вода очень хорошо идёт, хороший напор. И она всегда светлая.

– А как до этого было?

– До этого она немножко с желтизной и какой-то неприятный запах был. А сейчас великолепная вода.

Что касается новой станции, то она полностью автоматизированная. Ей можно управлять как в ручном режиме, когда мастер приходит настраивать технику, так и дистанционно.

Реконструкция сетей водоснабжения западного берега проводится в рамках стратегии «На Севере — жить!» по инициативе губернатора Андрея Чибиса и люди об этом помнят.

- Сейчас вода хорошая. Спасибо Андрею Владимировичу, губернатору нашему, Чибису.

Теперь перебоев с водой в районах Абрам-Мыс и Дровяное точно не будет, уверяют специалисты. Подключение жилых и промышленных районов западного берега продолжается.