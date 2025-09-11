Чистота нот в руках одного мастера: музыкальный инструмент не может оставаться без внимания даже тогда, когда на нём никто не играет

Тимофей Перминов, главный закулисный мастер Мурманской областной филармонии. Именно благодаря его работе рояль «Стейнвей» и орган фирмы «Глаттер-Гётц» остаются в чистом звучании, а зрители могут наслаждаться великими произведениями музыкального искусства.

Тимофей из музыкальной семьи, мама, папа, тетя – музыканты и преподаватели. Однако пойти на дирижёрско-хоровое отделение решил сам, не из-под палки, как это часто бывает. А вот настройщиком Тимофей стал всё-таки по наставлению родителей.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Мама мне говорила, что это хороший способ заработать, да, и отец тоже. Вот через эти ворота я сюда и вошёл, потому что одно дело профессия дирижёра и смежные дисциплины все эти, а другое дело – практическая, такая вот мастеровая работа настройщика фортепиано».

Обучаться искусству интонировщика Тимофей начал в консерватории во внеурочном режиме, затем получил профессиональное образование в школе «Квинта». Как признается сам мастер, процесс настройки иногда бывает мучительным и отнимает все силы, однако, эта скрупулезная и монотонная работа стоит всех усилий, когда в результате каждая нота находится на своём месте в звуковой палитре.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Когда из этого хаоса звукового ты получаешь хорошо настроенный инструмент, ты потом слышишь, как люди на концерте на нём играют – вот это момент морального удовлетворения».

Один из подопечных мастера рояль «Стейнвей» - достояние Мурманской областной филармонии. Именно на нём на концертах исполняют произведения Моцарта, Шнитке, Чайковского, Шопена. Чтобы инструмент продолжал радовать своим звучанием, перед выступлением Тимофей Перминов непременно проверяет каждую ноту на чистоту. Настройка рояля происходит на слух мастера, специальный ключ - главный инструмент в руках Тимофея для подтягивания струн.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Тут один звук … Вот так, собственно, со всеми 220 струнами».

Настройщик может и должен обходиться без тюнера или камертона, всё-таки электроника не даёт необходимой точности. Однако она приходит на помощь, когда нужно скоординироваться с оркестром. Для разных задач нужно слегка понижать или повышать строй рояля. В настройке существует международный стандарт, на какой частоте должна биться нота «ля» первой октавы – это 440 Гц. Однако, такой звук подходит лишь для сольного исполнения, а вот для работы в оркестре инструмент приходится подстраиваться под коллег.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Они не то чтобы привыкли к определенному звучанию, а это больше бывает вопросов от инструменталистов … Из-за влажности воздуха все инструменты либо спускают строй, либо поднимают его».

В Мурманской филармонии Тимофей Перминов пристально следит за ещё одним инструментом, пожалуй, самым сложным и по звукоизвлечению, и по настройке. Орган – устройство уникальное, многое зависит от интонировщика и желаемого результата. Мурманский Глаттер-Гётц в этом плане весьма универсален: может звучать чарующе и загадочно, так что зритель начинает себя ощущать под сводами собора, а может быть настоящим громовержцем, который одним аккордом сносит всё на своём пути.

Для игры на органе требуется огромная координация между руками и ногами, чтобы управлять несколькими клавиатурами, педалями и стопами одновременно. Однако в наши дни его всё-таки удалось хоть и не значительно, но упростить. Внутри Глаттер-Гётца есть компьютер.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Нажав кнопку rec … И пошла всем известная пьеса».

Когда речь идёт об органе важна каждая деталь, начиная с установки. Необходимо спаять трубы и правильно собрать конструкции в соответствии с акустикой зала. Обычно этим занимается мастер компании, производящей конкретный инструмент. В нашей филармонии Глаттер-Гётц монтировал Штефан Штурцер, он и открыл Тимофею Перминову секреты настройки сложнейшего инструмента.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Я помогал ему, насколько это было возможно с моей стороны … И постепенно я научился делать то, что нужно делать с этим инструментом».

У органа несколько способов настройки и все они необходимы, ведь у него десятки и сотни деревянных и металлических труб. У мурманского Глаттер-Гётца они расположены в двух башнях по краям сцены.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Мы сейчас направляемся в часть органа … И сейчас попробуем настроить немножечко первый ряд».

В наши дни, конечно, настройка органа значительно упростилась, например, раньше было необходимо минимум два человека: один нажимает клавиши, второй настраивает трубы. С современным же инструментом может справиться и один мастер.

Работа мастера тоже сопряжена с опасностью. И Тимофей Перминов столкнулся с этой стороной музыкального искусства – при настройке органа музыка может в буквальном смысле оглушить. Так что теперь интонировщик запасается ватой для ушей. Также нужно сохранять физическую форму: для настройки всех труб придётся не один раз взбираться по лестницам.

Помимо этого, Тимофей настраивает фортепиано в мурманских музыкальных школах и колледже искусств. Без преувеличений, благодаря навыкам специалиста и его коллег в Мурманске продолжает звучать чистая музыка.

Тимофей Перминов, настройщик Мурманской областной филармонии: «Даниил Крамер, джазовый пианист известный, сказал, что я умею играть на любом инструменте, кроме расстроенного».