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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.20 19:30

«Чистой весне» - активных мурманчан

Активисты из Единого волонтёрского центра Мурманской области провели мини-субботник возле Кожновенерологического диспансера. Добровольцы с соблюдением всех необходимых санитарных рекомендаций смогли привести в порядок территорию медучреждения.

Активистам из Единого волонтёрского центра Мурманской области в этот раз повезло с погодой – день выдался сухим и солнечным. Поэтому первым делом добровольцы решили раскидать снег, чтобы он скорее растаял. Территория  областного центра специализированных видов медицинской помощи на ул.Лобова для субботника выбрана не случайно.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Это диспансер, который содержит ещё одну зону с ковидными пациентами. Мы сюда приехали по просьбе главврача, чтобы расчистить корпус под пациентов. Понадобилось много физической работы, поэтому врачи обратились к волонтёрам. Сегодня мы пришли и решили помочь больнице в рамках акции «Чистая весна».

Акция «Чистая весна» объединяет волонтёров со всей области, они приводят в порядок муниципалитеты. С их помощью улицы, микрорайоны, города приобретают чистоту и ухоженность.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мы берём любую территорию, двор, значит двор, общая какая-то территория, которая не попадает под услуги УК – мы берем её под уборку».

Перед началом субботника участникам выдают весь необходимый инвентарь, включая  лопаты и мётлы. К работе допускают только после термометриии, в масках и перчатках. Коллектив разбивается на небольшие группы, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Число желающих присоединиться к добровольческому движению во время пандемии не уменьшается, В Едином волонтёрском центре Мурманской области всегда ждут новичков.

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