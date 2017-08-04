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День за днём с «Арктик-ТВ»04.08.17 19:30

«Чистые берега» нужны всем – людям, рекам и озёрам края

Привести в порядок любимые места отдыха и сделать наш край чище и красивее - в рамках Года экологии в посёлке Ура-Губа на берегу Баренцева моря проходят акции проекта «Чистые берега». Организатором волонтерского движения выступила крупная российская компания «Русская аквакультура».

Приехали, отдохнули, оставили после себя мусор. В посёлке Ура-Губа на северо-западе Мурманской области туристам рады, сюда едут рыбаки со всей России. Но подчас после гостей на причале остаются горы мусора. Постепенно излюбленное место отдыха теряет свою привлекательность, горе туристы превращают его в свалку, ленясь забрать с собой мусорные пакеты. Муниципальные власти не могут организовать установку мусорного контейнера и регулярный вывоз отходов из-за того, что к причалу ведёт грунтовая дорога. Остаётся – только метод убеждения.

- Это стоянка для транспорта, сюда приезжают туристы, рыбаки со всей нашей необъятной России, - поясняет Юлия Альшевская, глава сельского поселения Ура-Губа. - Хотелось бы попросить наших гостей, чтобы они увозили мусор с собой, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Помочь убрать хлам за нерадивыми туристами вызвались волонтёры компании «Русская аквакультура». При этом посёлок Ура-Губа выбран исходной точкой проекта не случайно, так как здесь размещены производственные активы компании. Здоровая экология начинается с чистоты в муниципалитетах, так решили в «Русской аквакультуре» и приступили к работе, засучив рукава.

- Мы начали акцию «Чистые берега», которая приурочена к Году экологии в России. Очистка посёлка Ура-Губа от мусора - это первый этап, в дальнейшем мы планируем приступать непосредственно к очистке береговой линии, - рассказывает Игорь Пономарев, представитель «Русская аквакультура». - Участвуют в акции волонтеры, которых откликнулись на наш призыв.

Экологический десант высадился сразу на двух площадках в Ура-Губе. В уборке остро нуждался причал и ручей, протекающий в посёлке. Очистить территорию вызвались несколько десятков волонтёров, которых компания «Русская аквакультура» привезла в населённый пункт и обеспечила всем необходимым. Среди тех, кто вызвался помочь экологии родного края, не только молодёжь. Например, мурманчанин Сергей Тимофеев приехал на уборку вместе с семьей - женой и сыном.

- Я услышал про этот проект, попросился принять участие в нём, нас взяли, - рассказывает Сергей Тимофее, волонтёр. - Мусора здесь очень много, так как приезжают сюда туристы и рыбаки часто, оставляют отходы. Я с семьёй тоже приезжаю сюда отдыхать, мне нравится здесь, поэтому я решил помочь активистам.

А вот Никита Кортеев в Ура-Губе оказался впервые. Ученик кадетской школы говорит, что, с одной стороны, его поразила красота Баренцева моря, но с другой, обилие мусора на его берегах. «Удивился, что здесь столько мусора. Это на несколько часов работы, чтобы всё здесь очистить, - говорит Никита Кортеев, волонтёр. - Надо убрать весь этот мусор, все-таки это наш родной край».

Помощь Ура-Губе не ограничивается экологическими акциями. При участии областных властей «Русская аквакультура» отремонтировала помещение, куда совсем недавно переехала почта муниципалитета. Теперь учреждение расположилось по соседству с администрацией посёлка. Удобное новое помещение полностью отремонтировано и со стороны совсем не похоже на прежнюю почту. За такую поддержку жители посёлка готовы сказать предприятию спасибо. «Мы очень благодарны компании за тесное сотрудничество, за их поддержку и помощь, - говорит Юлия Ольшевская, глава сельского поселения Ура-Губа. - Надеемся, что дальше будем также плодотворно сотрудничать».

Предприятие «Русская аквакультура» также на достигнутом не останавливается, обещает жителям Ура-Губы новые совместные проекты.

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