Чистые тротуары и дороги нужны северянам-инвалидам

Маломобильные люди на улицах нашего северного города могут появляться чаще. Ведь их прогулки зачастую носят сезонный характер. Зимой им трудно передвигаться на колясках и костылях. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала, как можно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина – плюс», не понаслышке знает о тех проблемах, с которыми ежедневно приходится сталкиваться маломобильным группам населения. Даже обычный поход в магазин для человека с заболеваниями опорно-двигательного аппарата становится затруднительным. Из-за снежной каши на придомовых территориях, люди с ограниченными возможностями здоровья предпочитают не рисковать и остаются дома.

Артем Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина – плюс»: «Почему мы не видим людей с инвалидностью? Они остаются в четырёх стенах, так как во дворах не убирают должным образом снег и они не могут выйти. Это и колясочники, и опорники, слабовидящие. Для слабовидящих палочка также бесполезна на обледенелых тротуарах, в сугробах, в узких колеях, протоптанных в снегу. Они сидят в своих квартирах и ждут, пока сойдёт снег, просохнет асфальт. Тогда, может быть, и отважатся на прогулку».

В прошлом году Артём Алексеевич и сам брался за лопату, чтобы прочистить путь возле подъезда. В этом году инвентарь для уборки не пригодился.

Артем Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина – плюс»: «В этом году я тоже решил это сделать, но не успел. Меня опередили. Согласно заявке, которую я подавал в администрацию и в ОНФ, у меня снег убрали. И это было удивительно, потому что я приобрел штыковую лопату, чтобы убирать снег».

Впрочем, за свой комфорт и безопасность председатель клуба молодых инвалидов беспокоится меньше всего. Ему бы хотелось, чтобы все управляющие компании, которые отвечают за уборку снега, относились к своим обязательствам не просто как к механической работе, а как к социально важной миссии, с оглядкой на тех людей, которым тоже хочется выйти из замкнутого пространства своей квартиры на свежий воздух.