«Читаем о блокаде». Мурманчане присоединились к акции

«Никто не забыт, ничто не забыто» - в столице Заполярья продолжают вспоминать одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны.

Арт-библиотека Мурманска впервые присоединилась к IV Всероссийской акции «Читаем о блокаде». Проект приурочен ко Дню полного освобождения Ленинграда. Его цель - сохранение исторической памяти.

Клавдия Кулагина, заведующая ИИЦ филиалом №9: «В нашей библиотеке проходит два этапа, мы оба захватили. У нас будет и встреча, на которой мы предложим ребятам вспомнить события блокады через чтение дневников блокадников. Потому как история, в основном, и писалась по воспоминаниям тех людей, которые пережили те страшные 900 дней. Потом рассказы-воспоминания мы отразим в видеоролике и разместим в группе нашей библиотеки».

К акции могли присоединиться все желающие. Особый интерес проект вызвал у молодёжи.

По словам ребят, читать личные дневники блокадников непросто. Но это помогает увидеть целостную картину событий тех времен.

Игорь Евтушенко, участник акции: «Сознание те события рисует ужасными образами. Даже без картинок можно понять, как это страшно было. Особенно голодная смерть, когда у человека видны только кости и безжизненный взгляд. Смотришь на это и понимаешь, что это очень страшно».

Из снятых видеороликов получится мини-фильм, который можно будет увидеть на официальных ресурсах библиотеки.