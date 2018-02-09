Читаем «Вечёрку» вместе с «Арктик-ТВ»

О чём в свежем выпуске «Вечернего Мурманска» расскажут журналисты читателям? Теперь зрители «Арктик-ТВ» ещё до выхода номера газеты в тираж будут узнавать о главных новостях по версии журналистов городской газеты.

В завтрашнем выпуске «Вечернего Мурманска» можно будет узнать о том, как прошла акция «День пассажира». В статье есть и острая тема - вопрос о закрытии троллейбусного маршрута № 10.

Кошмар на улице Володарского, так называется ещё одна публикация в свежем выпуске «Вечёрки». Эту тему не обошла стороной ни одна редакция - серый дым был виден далеко от места происшествия, а огонь едва удалось потушить за 17 часов. Журналисты на страницах субботнего выпуска рассказывают о подробностях этого ЧП. Ещё один материал – об аварийных участках, где чаще всего происходят наезды на пешеходов. «Вечерний Мурманск» рассказывает, где находятся эти опасные для пешеходов места и что поможет снизить количество подобных аварий.