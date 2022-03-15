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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.22 19:30

«Читаем вместе». Юные журналисты «Академии телевидения» искали ответ на вопрос, зачем собак водят в библиотеку

Команда юных журналистов из «Академии телевиденья» и съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетили филиал №6 Центральной городской библиотеки Мурманска. Здесь прошло традиционное мероприятие «Читаем вместе». И читают дети – вместе с собаками.

Как говорят организаторы, такое мероприятие помогает раскрепоститься ребятам.  

Для многих будет удивительно увидеть в библиотеке собаку. Но в филиале на улице Фролова четырёхлапые друзья человека – гости частые. Такие добрые встречи проходят в рамках цикла «Читаем вместе». Волонтёры канис-терапевты организации «Прикосновение исцеляющей лапы» приходят со своими питомцами, и в этой компании дети отвечают на вопросы викторины и слушают интересные истории. Организаторы уверены, что взаимодействие с собаками помогает расслабиться и получить удовольствие. Поэтому с каждым годом такие встречи становятся все более востребованными.

Татьяна Головина, заведующая филиалом №6 Центральной городской библиотеки: «Года три назад было одно-два мероприятия в течение года с канис-терапевтами. Мы увидели, что это мероприятие востребованное, что есть необходимость у детей, у взрослых, спрашивали, когда мероприятие будут повторяться. Поэтому в прошлом году мы сделали цикл таких мероприятий, они проходили в третью пятницу месяца. А в этом году разделили на два цикла для особенных детей проводим в будни в рамках «Семейных чтений».

После прочтения отрывков юные гости могут пообщаться с волонтёрами и их питомцами, поиграть, а также увидеть, на что же способны животные. Впечатлениями от встречи поделились даже самые маленькие участницы. А интервью у них взяли ученики мурманской «Академии телевидения».

Марьяна Зайцева, участница встречи: «Я сегодня видела очень крутых собачек. Ещё очень крутые мероприятия».

Варвара Цветкова, участница встречи: «Я сегодня увидела разные породы собак, они очень красивые, а трюки у них были очень замечательные. Мне понравилась большая собачка, потому что она выполняла очень прикольные трюки, например, змейка мне очень понравилось. Было очень смешно».

Волонтёры канис-терапевты не только дают возможность провести время с собаками, но и рассказывают об основах дрессировки, о том, как правильно общаться с питомцами, а также дают советы по содержанию и дрессировке питомцев.

Олеся Нестеренко, волонтёр: «Нужно очень много терпения. Вы должны знать, что вы от неё хотите и терпеливо объяснять ей. Увы, собаки разные - каждая порода по-разному воспринимает информацию - кто-то быстрее делает то, что вы от него хотите, кто-то медленнее».

– Чем вам нравится ваша работа? – интересуются юные журналисты.

- Они всегда улыбаются, они хорошие, добрые, от них никогда нечего плохого в принципе не услышишь.

На такие встречи в библиотеку приходят семьями, в том числе с особенными детьми. Ведь канистерапия – известный метод лечения и социальной реабилитации. Методика использования специально обученных собак благотворно влияет и на здоровье, и на настроение.

Надежда Казанцева, участница встречи: «Всегда интересно общаться с животными, всегда хочется на них посмотреть, всегда потрогать».

Сергей Казанцев, участник встречи: «Мы часто ходим в эту библиотеку, берем книги, читаем их».

Юные журналисты «Академии телевидения» в библиотеке встретили старого знакомого – собаку Грайса. Он не просто отличный компаньон и артист, но ещё и спасатель.

По итогам встречи ученики проекта «Академия телевидения» напишут статьи и посты для сайта арктик-тв.рф и группы телеканала в социальной сети «ВКонтакте».

 

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