Читать модно! Это уже больше 30 лет подтверждает конкурс детской и семейной рукописной книги в ЗАТО Александровск

80 уникальных авторских изданий заявлено в пяти номинациях. Лучшие книги отправятся в Мурманск, где примут участие в региональном литературном состязании.

«Помнить! Творить! Мечтать!» - под таким девизом в ЗАТО Александровск состоялся традиционный литературный конкурс. В этом году его участниками стали больше 300 александровцев – авторов и коллективов 80 рукописных книг.

Для участия в конкурсе было не обязательно сочинять собственную историю, достаточно оригинально оформить уже существующее произведение. Именно над таким, сказкой о «Царе Салтане», трудилась семья Рожновских из Полярного. Увлечение бабушки разделила внучка, вместе они создали целый домашний театр.

Татьяна Рожновская, участница конкурса, г. Полярный: «Это развивающая книжка для детей. Помимо того, что можно читать сказку, можно сразу проигрывать сюжет. Развивается фантазия у ребёнка и моторика – там ведь кнопочки, пуговички».

Авторы фетровой книги с пальчиковыми куклами стали обладателями специального приза от Общественного совета ЗАТО Александровск. Но главным подарком для участников конкурса стало время работы над произведением.

Ирина Рожновская, участница конкурса, г. Полярный: «Мне нравится общаться с бабушкой, когда я раскрашивала книгу. Мы были вместе, общались».

Самой популярной в этом году стала номинация «Проба пера». Были и новшества, например, номинация «Здоровье – стиль жизни». Впрочем, лишь лучшие работы юных писателей теперь смогут представить ЗАТО Александровск на XXVIII международном конкурсе детской рукописной книги в Мурманске.