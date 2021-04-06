Читать сегодня модно

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Это подтверждает популярность всероссийского конкурса «Живая классика». Уже 10 лет он выявляет лучших молодых чтецов со всей страны. Сейчас в областной научной библиотеке проходит региональный этап конкурса, на котором побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Юлиана Вишневская из Кандалакши очень любит читать книги. Её любимые жанры – драма, фантастика и мистика. На конкурсе «Живая классика» девушка выступила с произведением современного писателя Вадима Черноречина «Уродливый кот».

Юлиана Вишневская, участница конкурса «Живая классика»:  «Это произведение о живом, о котике и о любви. Оно очень трогательное. Если его послушать или прочитать, то мне, кажется, каждый человек всплакнет и много для себя поймёт».

А вот Александр Двинин любит романтические книги. А ещё ему нравится читать стихи и прозу перед публикой. Для своего выступления он выбрал юмористический рассказ Энн Файн «Дневник кота-убийцы». Он про вредного кота, который остаётся один дома, когда его хозяева уезжают, и радуется этому. Готовился к конкурсу чтец вместе с преподавателем.

Александр Двинин, участник конкурса «Живая классика»: «Мы с учительницей оставались после уроков и читали эту прозу несколько раз. Дома иногда начитывал с эмоциями».

В этот раз от Мурманской области в конкурсе «Живая классика» участвовали 50 детей в возрасте от 10 до 17 лет. Они исполняли произведения своих любимых авторов, которые не входят в школьную программу.

Анастасия Федотова, региональный куратор конкурса «Живая классика» в Мурманской области, заведующая отделом художественного творчества центра «Лапландия»: «В этом году довольно большой разброс произведений. Это и классические авторы, и новые современные авторы. Перед ними стояла задача выбрать то произведение, которое им ближе всего по духу, по сердцу и соответственно, с ним выступить».

Лучших среди чтецов выбирали члены жюри – артисты, журналисты и представители центра «Лапландия». Победители регионального этапа станут участниками отборочной части Всероссийского конкурса. По плану, он должен состояться в «Артеке».

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