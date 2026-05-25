«Читай север!»: в Мурманске готовятся к масштабному празднику

Трёхдневная книжная ярмарка «Читай север!» объединит литературу, современное искусство и культурную жизнь региона. Она станет точкой притяжения для всех любителей творчества.

Ярмарка приурочена к 88-летию Мурманской области.

Главной площадкой проведения ярмарки «Читай север!» станет обновлённая улица Ленинградская. Также праздничные события развернутся в Центре научно-технологического творчества «Родина» и в пространстве «СОПКИ.21А».

С 29 по 31 мая гостей ждут встречи с современными российскими авторами. Также будут организованы интерактивы, киномарафон, вечер поэзии и авторской песни и многое другое. Одним из ключевых событий станет церемония награждения лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова в трёх номинациях: современная проза, поэзия и «Кольское Заполярье — ворота Арктики».

Официальное открытие ярмарки «Читай север!» состоится 29 мая в 14 часов.