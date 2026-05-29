«Читай север!»: впервые в нашем регионе стартовала книжная ярмарка нового формата

В Мурманске проходит большой литературный праздник. Книжная ярмарка «Читай север!» объединила три площадки: шатры на улице Пушкинской, молодёжное пространство «СОПКИ.21А» и Центр научно-технологического творчества «Родина», в котором и провели торжественное открытие.

Большой проект организован Союзом писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России: «Интересные писатели, поэты, прозаики, редакторы — у нас большой литературный праздник!».

Наш регион оказался в числе победителей конкурса, объявленного Союзом писателей России, и теперь впервые принимает большое литературное событие.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Мы выиграли конкурс, который был объявлен Союзом писателей России, Мурманская область оказалась в числе пяти регионов – победителей. Книжную ярмарку мы приурочили ко Дню славянской письменности и Дню мурманской области».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманская область в числе первых по созданию модельных библиотек. Новое мероприятие будет интересно нашим жителям».

На церемонии открытия вручили награды Всероссийской Арктической литературной премии имени Маслова в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольское Заполярье — ворота Арктики». В этом году добавились специальные награды, например, поездка на Северный полюс от «Атомфлота».

Напомним, ярмарка «Читай север!» продлится в Мурманске три дня - с 29 по 31 мая.