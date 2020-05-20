Членам экипажей морских судов продлили сроки действия квалификационных документов и медицинских свидетельств

На такие уступки Минтранс пошёл из-за пандемии коронавируса.

Речь идёт о моряках, срок действия квалификационных документов которых истекает в период до 20 июня, а медицинских свидетельств до 20 сентября 2020 года.

Мера распространяется на членов экипажей, не имеющих возможностей продлить документы из введённых ограничений. Морская администрация может в любое время изменить или отменить эти послабления в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19.

Подробнее можно узнать на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.