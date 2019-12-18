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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.19 19:30

Членам клуба старшего поколения в Мурманске скучать некогда

Сегодня пожилых мурманчан учили лепить новогоднего ангела из солёного теста.

Городскому клубу старшего поколения нет ещё и года. Однако в нём уже состоят 2069 человек и число представителей организации постоянно растёт. Члены клуба ведут активный образ жизни. Для них регулярно устраивают экскурсии, организуют мастер-классы. Благодаря насыщенной программе, пенсионеры могут знакомиться с новыми людьми, встречаться и общаться на разные темы.

Татьяна Печкарёва, председатель комитета по делам молодёжи администрации города Мурманска: «Популярны у нас спортивные мероприятия. Городской центр «Авангард» каждую неделю приглашает членов городского клуба старшего поколения позаниматься в бассейне. Продолжаются занятия по повышению правовой грамотности,  экономическим вопросам. Эти  мероприятия очень важны и мы уже нацелены  продолжить в 2020 году. Январь не будет исключением, в новогодние каникулы мы тоже подумаем, чем бы нам занять наших дорогих членов клуба старшего поколения».

Центральная городская библиотека Мурманска принимает активное участие в организации досуга клуба старшего поколения. В среднем на её базе проводится 10 мероприятий в месяц. В основном - это тренинги правовые или психологические, экскурсии и мастер-классы. В этот раз пенсионеров научили лепить из солёного теста рождественскую игрушку - ангела.

Пенсионеры внимательно слушают инструктора и тщательно стараются всё повторять. Довольно быстро перед каждым участником появляются слепленные из теста фигурки ангелов.  Но это только полдела. Дальше важно игрушки высушить в духовке. При этом не переборщить с температурой, чтобы не запечь или не сжечь поделки.

К проекту городской клуб старшего поколения может присоединиться каждый мурманчанин в возрасте от 55 лет. Скучно не будет. Программы клуба учитывают интересы и особенности здоровья каждого участника.

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