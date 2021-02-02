Членские билеты РГО - за личный вклад в исследовательскую деятельность

Командующий Северным флотом вручил членские билеты Русского географического общества активным участникам прошедшей в 2020 году Комплексной экспедиции Северного флота на архипелагах Арктики, поздравил и поблагодарил их за личный вклад в исследовательскую деятельность.

Церемония вручения билетов Русского географического общества состоялась в штабе Северного флота во время служебного совещания, посвящённого экспедиционной деятельности в Арктике.

Членские билеты получили командир экспедиционного отряда, повторившего маршрут известного полярного исследователя Владимира Русанова вокруг Северного острова Новой Земли, капитан 2 ранга Сергей Зинченко и командир второго экспедиционного отряда, действовавшего на ледоколе «Илья Муромец», Дмитрий Мясников.

Членские билеты РГО также были вручены двум девушкам - начальнику военно-мемориальной службы Северного флота Ирине Каракян - в составе экспедиции на ледоколе она выполняла различные исследования, как связанные с её непосредственной работой, так и важные с точки зрения экологии Арктики, и Виолетте Мясниковой, для которой исследовательская работа в морях Северного Ледовитого океана стала общим семейным делом.