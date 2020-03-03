Члены экипажа судна «Эсера» получили реальные и большие сроки

Мурманские моряки получили реальное наказание. В Кабо-Верде суд признал 11 членов экипажа виновными в перевозке наркотиков.

Капитан судна получил 12 лет тюрьмы, остальных приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет.

Напомним, моряки были задержаны в январе прошлого года в порту города Прая. Тогда на судне «ESER» обнаружили 9,5 тонны наркотических средств. Моряки признаны виновными только по одной статье - «транспортировка и контрабанда наркотиков». Обвинения по статье «участие в организованном преступном сообществе» судом сняты. Эксперты считают такое наказание чересчур суровым. Ранее обвинение требовало 18 лет для капитана и 13 лет для остальных членов команды.