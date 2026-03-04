Члены Федерации водных видов спорта России передают свой опыт юным спортсменам Заполярья

Заслуженные мастера спорта Евгений Рылов, Антон Чупков и Сергей Фесиков провели мастер-класс по плаванию для обучающихся спортивных школ региона.

Плавание – базовый вид спорта и необходимый навык для человека. В Мурманской области эта дисциплина очень популярна.

Евгений Коротышкин, заместитель председателя Федерации водных видов спорта в России: «Первое, чему учится человек, рождаясь, это ходить, второе, что он должен уметь делать – плавать, чтобы на любых водоёмах мы чувствовали себя как рыба в воде».

Чтобы зарядить на будущие свершения нынешних пловцов и заинтересовать этим видом спорта новых молодых ребят, в столицу Заполярья пригласили известных олимпийских чемпионов.

Сергей Фесиков, спортивный директор по плаванию федерации водных видов спорта России: «Мы приезжаем в регионы, мы ищем тех людей, тех детей, которые обладают северным характером, которые, несмотря ни на что, на полярный день или полярную ночь, готовы двигаться к своим результатам, двигаться к новым рекордам, победам на благо России - нашей великой страны».

Чемпионы пообщались не только со спортсменами, но и с тренерским составом. Обсудили интересующие вопросы и нюансы, на которые следует обращать внимание в спортивном процессе с учётом особенностей региона. Делегация Федерации водных видов спорта России пробудет в Мурманске 3 по 5 марта.