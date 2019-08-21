Члены Городского клуба старшего поколения посетили с экскурсией АО «Электротранспорт»

Вниманию гостей представили обновленный парк машин, ремонтные цеха и зоны отдыха персонала.

С 11 февраля 1962 года ежедневно на дороги города выходят рейсовые троллейбусы. За время существования предприятия «Электротранспорт» многое поменялось: вырос парк техники, изменилось оснащение троллейбусов - теперь они оборудованы камерами видеонаблюдения, GPS-системой, розетками для зарядки мобильных телефонов. Кроме того под крыло компании в 2015 году перешли и автобусы бывшей автоколонны. Таким образом «Электротранспорт» стал самой крупной компанией, занимающейся перевозкой пассажиров. А отличительной черной предприятия по-прежнему остаются комфорт и безопасность.

Сегодня члены Городского клуба старшего поколения посетили депо № 2, чтобы посмотреть на работу сотрудников компании. В роли экскурсовода и главного эксперта выступил генеральный директор АО «Электротранспорт».

«После таких экскурсий заряжаешься оптимизмом на будущее. Это и для нас хорошо. Не было ни одной экскурсии, которое бы закончилось как-то не очень хорошо. Особенно, когда детей принимаем, это вообще здорово! – комментирует Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Особенно, если мультики по правилам безопасности на дорогах им в конце покажем. Поэтому хорошо, что и такой клуб старшего поколения у нас работает, такие экскурсии надо приветствовать и развивать».

Во время экскурсии к клубу старшего поколения присоединилась и глава Мурманска. Тамара Прямикова с интересом погрузилась в рассказ об истории предприятия, изучила выставочные экспонаты местного музея.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск

«Предприятие «Электротранспорт» - это хорошее и стабильное предприятие с большим опытом работы, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Здесь много династий работает. А этот музей нас возвращает в то время, когда первый раз троллейбус прошёл по городу, напоминаю, это было 11 февраля 1962 года. И действительно, это самый северный троллейбус. И мы видим даже по музею, какую большую работу ведут сотрудники предприятия. Тут столько наград, столько подарков».

Члены клуба стершего поколения впервые увидели процесс ремонта троллейбусов. Больше всего их удивила уникальная зона отдыха - зимний сад. В нём коллектив «Электротранспорта» собрал много разных растений, в том числе и редких.

«Я давно хотела побывать здесь, - делится своими впечатлениями Раиса Степанова, мурманчанка, член Городского клуба старшего поколения. - Мне рассказывали, что здесь интересный зимний сад. Увидела там огромный фикус. Ещё я узнала, что тут на алкоголь проверяют и водителей, и кондукторов. Казалось бы: кондукторов-то зачем? И сам руководитель такой молодец! Всё рассказывает так интересно, так что я довольна».

Отметим, что экскурсии проходят на предприятии регулярно.