24 августа Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»3,5 тысячи сеянцев сосны будут высажены на территории Мончегорского лесничества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.19 19:30

Члены Городского клуба старшего поколения посетили с экскурсией АО «Электротранспорт»

Вниманию гостей представили обновленный парк машин, ремонтные цеха и зоны отдыха персонала.

С 11 февраля 1962 года ежедневно на дороги города выходят рейсовые троллейбусы. За  время существования предприятия «Электротранспорт» многое поменялось: вырос парк техники, изменилось оснащение троллейбусов - теперь они оборудованы камерами видеонаблюдения, GPS-системой, розетками для зарядки мобильных телефонов. Кроме того под крыло компании в 2015 году перешли и автобусы бывшей автоколонны. Таким образом «Электротранспорт» стал самой крупной компанией, занимающейся перевозкой пассажиров. А отличительной черной предприятия по-прежнему остаются комфорт и безопасность.

Сегодня члены Городского клуба старшего поколения посетили депо № 2, чтобы посмотреть на работу сотрудников компании. В роли экскурсовода и главного эксперта выступил генеральный директор АО «Электротранспорт».

«После таких экскурсий заряжаешься оптимизмом на будущее. Это и для нас хорошо. Не было ни одной экскурсии, которое бы закончилось как-то не очень хорошо. Особенно, когда детей принимаем, это вообще здорово! – комментирует Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». -  Особенно, если мультики по правилам безопасности на дорогах им в конце покажем. Поэтому хорошо, что и такой клуб  старшего поколения у нас работает, такие экскурсии надо приветствовать и развивать».

Во время экскурсии к клубу старшего поколения присоединилась и глава Мурманска. Тамара Прямикова с интересом погрузилась в рассказ об  истории предприятия, изучила выставочные экспонаты местного музея.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск

«Предприятие «Электротранспорт» - это хорошее и стабильное предприятие с большим опытом работы, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Здесь много династий работает. А этот музей нас возвращает в то время, когда первый раз троллейбус прошёл по городу, напоминаю, это было 11 февраля 1962 года. И действительно, это самый северный троллейбус. И мы видим даже по музею, какую большую работу ведут сотрудники предприятия. Тут столько наград, столько подарков».

Члены клуба стершего поколения впервые увидели процесс ремонта троллейбусов. Больше всего их удивила уникальная зона отдыха - зимний сад. В нём коллектив «Электротранспорта» собрал много разных растений, в том числе и редких.

«Я давно хотела побывать здесь, - делится своими впечатлениями Раиса Степанова, мурманчанка, член Городского клуба старшего поколения. - Мне рассказывали, что здесь интересный зимний сад. Увидела там огромный фикус. Ещё я узнала, что тут на алкоголь проверяют и водителей, и кондукторов. Казалось бы: кондукторов-то зачем? И сам руководитель такой молодец! Всё рассказывает так интересно, так что я довольна».

Отметим, что экскурсии проходят на предприятии регулярно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Елена
16.08.19 17:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за лавочки которые стоят у подъезда? Один из жителей первого этажа убрал самовольно лавочку, т.к. ему мешают люди, которые на ней сидят. Управляющая
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПо кошелькам северян сильнее всего «ударили» лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом-PRO ВалютуКурс доллара упал на 52 копейки, евро - почти на 48 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 307 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика