Члены клуба старшего поколения следят за своим здоровьем

Членство в городском клубе старшего поколения - это не только интересные экскурсии, тренинги и мастер-классы. Пожилые мурманчане, состоящие в организации, могут заняться своим здоровьем. На этот раз представителям клуба предложили пройти медосмотр на базе поликлиники № 1.

В городском клубе старшего поколения собираются горожане в возрасте от 55 лет. Специально для них организуют разные познавательные и развлекательные мероприятия. Члены клуба ходят на экскурсии, посещают мастер-классы по рукоделию или тренинги. Но не забывают следить и за здоровьем.

На базе Мурманской поликлиники № 1 участникам клуба старшего поколения предложили пройти профилактические осмотры. Сделать это можно без очереди. Необходимо только записаться по телефону, а затем показать членское удостоверение. Такие осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях.

Ирина Томарева, заведующая центром «Здоровье» поликлиники № 1 г. Мурманска: «На базе нашего центра мы проводим обследование. Это внутриглазное давление, измерение проводится бесконтактным способом».

Если на обследовании выявят патологию - пациента направят к узкому специалисту. Возможностью пройти профилактический осмотр уже воспользовались многие представители клуба старшего поколения. Напомним, сейчас в нём состоят более тысячи семисот человек.