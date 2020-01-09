Члены клуба старшего поколения узнали всё о Рождестве

Перед Рождеством члены городского клуба старшего поколения собрались в библиотеке-филиале № 10. Мурманчане прослушали познавательную лекцию, поговорили о рождественских традициях и истории православного праздника.

Члены клуба старшего поколения узнали, какими были первые ёлочные игрушки, почему символом праздника стала именно ель. По одной из легенд, традиция была заложена святым Бонифацием, дабы искоренить язычество.

Тамара Клюйкова, заведующая интеллект-центром № 10 города Мурманска: «Дуб – символ бога Тору, а он сказал, что срубил этот дуб, чтобы на его пне со временем выросла ель - символ возрождения христианства. С тех пор в домах устанавливают рождественские ели. Но это только одна из легенд, их существует множество».

Городской клуб старшего поколения - это общение, новые знакомства, знания и умения, помощь в трудной жизненной ситуации. Занятия охватывают разные сферы деятельности: это и обучение юридической, и компьютерной грамотности, дизайну и творчеству, спортивные мероприятия и многое другое.

- Я совсем недавно вступила в этот клуб, а с удовольствием посещаю разные мероприятия, - рассказывает мурманчанка.

- Я ходила на лекцию о здоровом питании, потом ходила на компьютерные курсы, хожу на занятия по скандинавской ходьбы, - делится своей активной жизни горожанка.

Менее чем за год в объединение пожилых горожан вступили более 2 тысяч человек. Чтобы присоединиться к клубу, необходимо обратиться в отделы по социальной поддержки в Ленинском или Первомайском округе. Каждый участник получает именное удостоверение.