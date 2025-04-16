Члены комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ областной Думы провели очередное заседание

Они рассмотрели шесть важных вопросов - рассмотрение законопроектов, внесённых губернатором и правительством региона.

Планируется установить ограничение для фондов капремонтов, чтобы они могли открывать специализированные счета только в банках, соответствующих критериям, установленным правительством России. Также сейчас корректируется перечень граждан, имеющих право на поддержку в рамках программы «Свой дом в Арктике».

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «Связано это с тем, что в последнее время уже введён ряд возможностей совмещать поддержку. Допустим, программу «Свой дом в Арктике» и семейную ипотеку, программу «Свой дом в Арктике» и «Арктическую ипотеку». Всё это привело к необходимости скорректировать перечень граждан-получателей».

Ещё одной важной темой заседания профильного комитета в областной Думе стала корректировка перечня доходов, которые учитываются при определении статуса «малоимущий». На основании этого у гражданина или семьи появляется возможность получить муниципальное жильё по договору социального найма.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «Из таких доходов предлагается исключить материнский сертификат, единовременные выплаты военнослужащим, ряд других социальных выплат».

Эта инициатива установлена правительством России. Все вопросы, выдвинутые на рассмотрение, касались комфортной и безопасной жизни в нашем регионе.