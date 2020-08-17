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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.20 19:30

Члены комплексной экспедиции военных и учёных РГО в Арктику почтили память Владимира Русанова

Участники экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом, установили памятную доску исследователю арктического архипелага Владимиру Русанову. 15 ноября нынешнего года исполнится 145 лет со дня его рождения.

Церемония открытия памятного знака состоялась на побережье острова Южный в проливе Маточкин Шар.

После торжественной церемонии экспедиция на морском буксире направилась в залив Мелкий. На его побережье было осмотрено и оценено состояние зимовья и захоронения Августа Цивольки – прапорщика корпуса флотских штурманов, соратника Петра Пахтусова и участника 3-х экспедиций на Новую Землю.

Исследователи обнаружили элементы бытовой утвари и фрагменты деревянной лодки с набитыми гвоздями инициалами имени и свастикой.

Через несколько дней североморцы прибудут к мысу Желания, где также установят памятный знак в честь 175-летия Русского географического общества.

Комплексная экспедиция военных и учёных РГО в Арктику в нынешнем году разделена на два отряда. Первый действует на ледоколе «Илья Муромец», который в составе арктической группировки Северного флота прибыл в Дудинку.  Второй отряд продолжит работать в районе островов архипелага Новая Земля.

 

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