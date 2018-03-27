Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»

Очередной общественный рейд состоялся в Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль». На этот раз целью визита народных контролеров стал магазин торговой сети «Дикси», на работу которого поступила жалоба от жителей в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия».

«Такие рейды общественниками и партийным активом в Мурманской области проводятся на регулярной основе, - рассказал депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. – В ходе таких выездов мы, в том числе, обычно проверяем и соблюдение правил пожарной безопасности. Но, конечно, сегодня, в связи с трагическими событиями в Кемерово, данному аспекту было уделено особое внимание. И, на мой взгляд, именно с точки зрения соблюдения правил пожарной безопасности данному магазину можно поставить неудовлетворительную оценку.

Во-первых, огнетушители: в торговой точке с такой большой площадью их должно быть несколько, и располагаться они должны в легкодоступных местах. Нам, совместными усилиями, удалось обнаружить только один, причём нашли его практически случайно – обозначения, что именно здесь находится огнетушитель, не было. Во-вторых, эвакуационный выход. Самое главное: он закрыт на ключ. А ключ находится в другом конце помещения, в подсобке, причем работники магазина нашли его далеко не сразу. То есть в экстренной ситуации вряд ли кому-либо удалось бы воспользоваться данным выходом. И в-третьих, проходы между полками в магазине узкие, к тому же заставлены коробками с товарами, что также в экстренной ситуации станет препятствием для быстрой эвакуации людей».

«Ещё одна очень важная деталь – план-схема эвакуации составлена таким образом, что её очень трудно разобрать, - отметил Денис Лашин. – Человек, глядя на такую схему, вряд ли сможет быстро понять, в какой именно точке магазина он находится, где ему искать запасной или эвакуационный выход».

«Но тяжелее всех пришлось бы в сложной ситуации людям с ограниченными возможностями, - подчеркнула президент Мурманского общественного благотворительного фонда «БлагоДать» Анна Багатова. - К сожалению, в данной торговой точке мероприятия по обеспечению доступной среды, похоже, не проводились в принципе. На входной лестнице нет перил, нет пандусов, проходы узкие и неудобные и так далее – сложно назвать, что из элементов доступной среды есть».

«И других претензий к данной торговой точке также предостаточно, - подчеркнула член Общественной палаты РФ Юлия Величко. – Плодоовощная продукция очень низкого качества, многие овощи и фрукты с признаками гниения. Есть и просто покрытые плесенью. Этого уже вполне достаточно, чтобы поставить «неуд» торговой точке. Единственное, что порадовало, – наличие на торговых полках товаров местных производителей. Но и здесь не без «минусов», то, что эти товары сделаны в Заполярье, никак не обозначается».