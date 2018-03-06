Члены Общественного совета Мурманска встретились с руководство города

Заседание городского Общественного совета прошло Мурманске. Среди основных тем: развитие Арктики, повышение МРОТ, формирование комфортной городской среды.

Традиционная встреча городских властей и представителей общественности в начале весны прошла в формате открытого диалога. В мероприятии принял участие и бывший мэр города, депутат Государственной Думы Алексей Веллер. В своем обращении к собравшимся парламентарий подчеркнул важность господдержки в развитии Арктических регионов. Речь идёт о новой системе расчёта северных надбавок.

- Это решение принято Конституционным судом России - высшей инстанцией. Суть его заключается в том, что теперь к общефедеральному уровню МРОТ в условиях Крайнего севера начисляется районный коэффициент и полярная надбавка, - пояснил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ.

В ходе встречи большое внимание было уделено реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Безусловно, горожан волнует то, как будут выглядеть объекты в обновленном формате, каким в результате станет внешний облик города.

- Было принято решение, что с 15 января мы принимаем предложения от горожан по реконструкции городских территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда», - рассказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Мы с вами его подробно обсуждали.

18 марта пройдёт голосование, во время которого горожане выберут общественные территории, которые, по их мнению, должны быть реконструированы в первую очередь.

- Я даже не ожидала, что такую красоту нам покажут. Что такая красота у нас скоро будет в Мурманске, - делится своими впечатлениями от увиденного Маргарита Абдурахманова, председатель МРОБОМСИ «Радуга».

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на официальном сайте администрации Мурманска, на специализированных выставках в деловом центре «Арктика» и Мурманской деткой театральной школы.