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День за днём с «Арктик-ТВ»22.01.18 19:30

Члены партии КПРФ почтили память Владимира Ильича Ленина возложением цветов

Со дня смерти одного из самых известных политических деятелей ХХ века прошло 94 года. Труды, идеи, мысли Владимира Ленина не теряют актуальность и сегодня, считают коммунисты. Но что примечательно, представители партии в день памяти народного революционера разделились. Коммунисты города Мурманска заявили, что  в идейном плане не поддерживают областную ячейку под руководством Геннадия Степахно. 

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