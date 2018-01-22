День за днём с «Арктик-ТВ»22.01.18 19:30
Члены партии КПРФ почтили память Владимира Ильича Ленина возложением цветов
Со дня смерти одного из самых известных политических деятелей ХХ века прошло 94 года. Труды, идеи, мысли Владимира Ленина не теряют актуальность и сегодня, считают коммунисты. Но что примечательно, представители партии в день памяти народного революционера разделились. Коммунисты города Мурманска заявили, что в идейном плане не поддерживают областную ячейку под руководством Геннадия Степахно.
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-Нам интересно Ваше мнение17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 337 человек
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Последние комментарии
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
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Михаил
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Илья
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Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
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