Члены регионального правительства стали новогодними волшебниками

Почувствовать себя новогодним волшебником смог каждый. В областном центре вот уже 11-й год проводится акция «Новогоднее чудо». В этот раз к проекту присоединились и члены областного правительства.

Игрушки, конструкторы, спортивный инвентарь и даже кулоны-неразлучники для романтичных подростков. Под Новый год каждый ребёнок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, получит то, о чем мечтал.

Ольга Трифанова, организатор акции: «Пять учреждений, которые занимаются с детьми, с которыми мы работаем по данному проекту. Мы подписываем имя ребёнка, подписываем учреждение, возраст и его пожелание. Покупатель возвращает нам открытку и подарок, а мы потом передаем эти подарки на утренниках или просто приезжаем к ним в гости».

Сотрудники и гости правительства Мурманской области впервые присоединились к благотворительной акции и сами ходили по магазинам в поисках нужного подарка.

Александра Кондаурова: «У нас стояли две ёлки, где члены правительства и наши гости могли взять новогодние пожелания детей и их потом исполнить. Очень рады, что подарков очень много, мне, например, достались кеды на колесиках, но в Мурманске их не оказалось, поэтому пришлось искать какие-то пути решения. Я купила скейт и кеды. Надеюсь, что ребёнку это всё понравится».

Организаторы говорят, что в этом году детей - участников проекта 160. С каждым годом это число только уменьшается, а значит, всё больше юных северян обретают любящую семью.