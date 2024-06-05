Члены территориального профсоюза Северного флота организовали межрегиональный автопробег «Бессмертный полк. Наши Герои»

Его цель - выразить почёт воинам, которые защищали Отечество.

Акция «Бессмертный полк. Наши Герои» символично началась возле памятника Защитникам Советского Заполярья с военно-патриотического митинга и минуты молчания, где все экипажи почтили память солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

20 экипажей, в составе которых 47 человек, отправятся по маршруту, протяженностью 3800 километров и сделают остановки в городах воинской славы: Петрозаводске, Выборге, Ржеве, в городах трудовой доблести: Коломне и Саратове. Конечный пункт – город-герой Волгоград.

В каждом из них участники автопробега возложат венки и цветы в дань памяти погибшим героям, встретятся с представителями ветеранских организаций и молодёжью, а также развернут 200-метровую копию флага Победы.

Финиш акции «Бессмертный полк. Наши Герои» состоится 12 июня возле памятника «Родина мать зовёт», а экипаж, который носит 11 номер, передаст гильзу и землю с братской могилы из Долины Славы в местный музей.