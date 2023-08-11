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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.23 19:30

Члены трудового отряда торгового порта чтят память предков и их подвиг

Трудовой отряд «СУЭК», который состоит из детей сотрудников Мурманского морского торгового порта, посетил один из памятников в районе Долины Славы, чтобы привести эту территорию в порядок. Такая акция проходит не первый год.

Чтобы добраться до памятника защитникам Заполярья, который находится недалеко от Долины Славы, ребятам из трудового отряда «СУЭК» пришлось преодолеть пешком 258 метров: здесь нет дорог, только тропки, а идти всё время предстоит в гору. Заметно усложняет продвижение и необходимый для ухода за мемориалом инвентарь. Всё это под палящим солнцем, жарким днём, Заполярье бьет температурные рекорды.

Екатерина Тарабанько, помощник исполнительного директора АО «ММТП»: «Наверное, стоило попотеть, испытать все эти трудности. Для нас это всего лишь физические испытания. Это же прочувствовать. Мы пока сюда ехали, с детьми разговаривали о войне, пели песни и сейчас, даже когда шли, говорили о войне, о наших солдатах: а если это зима, а если это ливень сильный – такие погодные условия и очень тяжело».

17 ребят от 14 до 18 лет приняли участие в обновлении монумента. Такое событие для отряда стало традиционным благодаря постоянной поддержке Мурманского морского торгового порта. Уже на протяжении шести лет они приезжают сюда, чтобы позаботиться о памятнике. 

Екатерина Тарабанько, помощник исполнительного директора АО «ММТП»: «Для меня это актуальная тема, потому что у меня трое сыновей. И муж работал в порту, я работаю уже 20 лет в порту. У меня второй ребёнок в трудотряде уже не первый год. Третий растёт. Мои дети - они портовики, с рождения считаются. И они очень радеют за наше предприятие, за город. И вот это всё уже в крови».

Ребята в отряде собрались, одним словом, инициативные. Например, Альбина – старшеклассница, ей 16 лет. В трудовом отряде уже второй год. В прошлом году тоже посещала Долину Славы. Говорит, что в начале было страшно, но сейчас уже чувствует себя увереннее и восхождение ей даётся проще.

Альбина Шевчук, участница трудового отряда «СУЭК»: «Я думаю, что стоит чтить память предков и их труд, который они проделали. Всё-таки, благодаря им мы сейчас радуемся солнцу, воздуху можем вот так спокойно прогуливаться по тем тропам, по которым они с трудом пробирались».

Вячеслав, студент 3-го курса, а когда-то пришёл в отряд школьником, чтобы немного подзаработать и, как он выражается, «не сидеть у родителей на шее». Началось спонтанно, а потом пошло-поехало. В трудовом отряде он уже три года.

Вячеслав Павликов, участник трудового отряда «СУЭК»: «Мне кажется, что это очень важно. Не каждый сейчас сможет выехать по собственной инициативе, сходить и убрать мусор. Поэтому этим занимаемся мы. Не у каждого есть время, возможности какие-то».

Мемориальный комплекс на высоте 258.3 вблизи Долины Славы был построен Мурманским морским торговым портом более 30 лет назад. Спустя годы портовики и их дети из трудового отряда «СУЭК» продолжают ухаживать за монументом.

Напомним, на рубеже 1941-1942 годов эта высота несколько раз переходила из рук в руки, однако гитлеровцы закрепились на ней вплоть до 1944 года. Защитники Заполярья потеряли здесь более тысячи человек убитыми и чуть больше 2 тысяч ранеными.

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