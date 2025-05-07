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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.25 19:30

Члены военно-патриотического клуба «Вымпел» познакомились с разнообразием юридических профессией в региональном УФССП

Чтобы поймать преступника не нужно думать, как преступник. Об этом точно знает бордер-колли Джума. Ей всего 10 месяцев, но она уже умеет находить различные запрещенные вещества.

Екатерина Вологина, старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ФКУ ИК 17 УФСИН России по Мурманской области: «Пока что она на балансе не стоит. Сейчас собака проходит только обучение и, соответственно, поиски в рамках тренировок. Наркорозыскные собаки ищут наркотические вещества и их прекурсоры, минорозыскные – взрывчатые вещества, а патрульнорозыскные – человека и на ведёт поиск сбежавших преступников».

Чтобы поймать нарушителя одних дрессированных собак будет недостаточно, поэтому у сотрудников органов правопорядка всегда с собой оружие. Однако, им важно не только уметь пользоваться, но и знать, в каких случаях можно применять, а в каких нет, поэтому всем участникам встречи провели мастер-классы о правилах пользования различными предметами защиты.

Андрей Зубов, заместитель руководителя и главного судебного пристава УФССП России по Мурманской области: «Послезавтра мы будем отмечать 80-летие Победы, поэтому мы пригласили членов военно-патриотического клуба «Вымпел» для воспитательной работы, для проведения с ними занятий по профессиональной подготовке, ориентации их на профессиональную деятельность».

Большакова Виолетта уже знает, кем хочет стать. Девушка после школы планирует отправиться в ведомственный вуз, после которого, возможно, устроиться работать в правоохранительные органы.

Виолетта Большакова, воспитанница военно-патриотического центра «Вымпел», г. Апатиты: «В данном мероприятии мне интересно. Буду рада, если расскажут про суды, про адвокатуру, про полицию, потому что в будущем я планирую поступать в Калининград в Академию МВД и связать свою жизнь с погонами. Это моя мечта с третьего класса».

В стенах Управления Федеральной службы судебных приставов в Мурманске, где состоялась встреча со школьниками, выступили ещё и представители Министерства юстиции региона, члены нотариальной палаты, представители лаборатории судебных экспертиз и адвокатуры.

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