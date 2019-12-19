ЧП на авианосце «Адмирал Кузнецов» обрастает слухами

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал недостоверной информацию о том, что сумма ущерба, который «Адмирал Кузнецов» получил при пожаре, равна стоимости самого авианосца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рахманов подчеркнул, что «критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе капитального ремонта было уже демонтировано». Его планируют заменить новым, которое поступило на верфь.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщила, что общий ущерб от ЧП может достичь 95 миллиардов рублей, притом что сама модернизация авианосца стоит 60-65 миллиардов, а реконструкция дока на 35 заводе, где модернизируют корабль, 23 миллиарда.

Напомним, пожар на «Кузнецове» начался утром 12 декабря во время сварочных работ. Двое военнослужащих, участвовавших в ликвидации возгорания, погибли, ещё 14 человек пострадали. Причиной возгорания стали сварочные работы.