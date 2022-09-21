ЧП на ОЖД: пять вагонов сошли с рельс, пострадавших нет, восстановительные работы ведутся

В пресс-службе компании так же сообщили, что все пассажиры, находившиеся в поезде №21 Мурманск – Санкт-Петербург, отправлены до мест назначения.

В районе перегона станции Куна и Ягельный бор, недалеко от Оленегорска, сошли с рельс вагоны поезда №21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург.

По предварительной информации, пострадавших нет, состав не опрокинулся.

Со станций Мурманск и Кандалакша к месту аварии направлены восстановительные поезда. Железнодорожники делают всё возможное для ликвидации последствий с и возобновления движения на этом участке, сообщают в РЖД.

Причины происшествия выясняются, транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования.

В пресс-службе компании так же сообщили, что все пассажиры, находившиеся в поезде №21 Мурманск – Санкт-Петербург, отправлены до мест назначения.