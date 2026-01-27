ЧП на высоковольтной линии «Россетей» объединило жителей Заполярья
Нуждающиеся северяне не только могут позвонить на «горячую линию» поддержки, но и прийти в штаб сами. Здесь они получают питание, осветительные приборы, воду, заряжают свои гаджеты и просто имеют возможность провести время в тепле и уюте.
На призыв о помощи откликнулись не только жители города. Волонтёры из области также присоединились к общему благотворительному делу.
Наталья Жданова, руководитель Мурманского регионального комитета семей воинов Отечества: «Мы не смогли остаться в стороне. Помогаем нашим землякам комфортно перенести эти условия, эту ситуацию».
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой посетил штаб общественной поддержки и поблагодарил всех причастных за активное участие и вовлеченность в сложившуюся проблему.
Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это яркий показатель консолидация всех сил».
Отзывчивость и сплоченность неравнодушных к проблеме людей в очередной раз доказывает, что общими усилиями можно справиться с любыми вызовами.