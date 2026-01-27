ЧП на высоковольтной линии «Россетей» объединило жителей Заполярья

В штабе общественной поддержки принимают заявки от жителей города, попавших в трудные обстоятельства, и оказывают необходимую помощь.

Нуждающиеся северяне не только могут позвонить на «горячую линию» поддержки, но и прийти в штаб сами. Здесь они получают питание, осветительные приборы, воду, заряжают свои гаджеты и просто имеют возможность провести время в тепле и уюте.

На призыв о помощи откликнулись не только жители города. Волонтёры из области также присоединились к общему благотворительному делу.

Наталья Жданова, руководитель Мурманского регионального комитета семей воинов Отечества: «Мы не смогли остаться в стороне. Помогаем нашим землякам комфортно перенести эти условия, эту ситуацию».

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой посетил штаб общественной поддержки и поблагодарил всех причастных за активное участие и вовлеченность в сложившуюся проблему.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это яркий показатель консолидация всех сил».

Отзывчивость и сплоченность неравнодушных к проблеме людей в очередной раз доказывает, что общими усилиями можно справиться с любыми вызовами.