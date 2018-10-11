Что будет с обелиском с улицы Буркова – в программе «ПРОЩЕ ГОВОРЯ»

В минувший понедельник в городе демонтировали обелиск на улице Буркова для дальнейшей реставрации и установки рядом с кладбищем британских интервентов, располагающегося на улице Рогозерской. Это событие получило широкий резонанс среди северян. Разобраться с тем, как все-таки обстоят дела, и что ждет памятник, нам помог Виктор Хабаров – новый гость программы «Проще говоря».

Снести, отремонтировать или просто оставить в покое монумент? И что же вызвало такой общественный резонанс?

Что же думают о переносе памятника сами британцы, останки соотечественников которых навечно погребены в Заполярной столице?

И что же появится на месте, где был установлен памятник? Построят ли там торговый центр или какую-нибудь стоянку?

Все это смотрите в новой программе «Проще говоря» с депутатом Совета депутатов города Мурманска и главным редактором «Вечернего Мурманска» Виктором Хабаровым. Увидеть ее можно на телеканале Арктик-ТВ и на сайте арктик-тв.рф