Что будет впереди, один Бог знает: в Мурманске в рамках фестиваля «Гольфстрим» состоялся пробный заплыв через Кольский залив

Заполярные пловцы проверили свои силу и выносливость. Помимо этого, впервые в фестивале примут участие любители сапсёрфинга, которые совершат заплыв на досках по Кольскому заливу.

Владимир Фомин температуру воды определяет на ощупь. Цепляет буй за пояс и даёт старт пробному заплыву через Кольский залив. Течение уносит в сторону, но за пловцом пристально наблюдают спасатели. По возвращению на берег испытатель чувствует себя бодро и даже шутит.

- Владимир, как водичка, как самочувствие?

Владимир Фомин, участник заплыва: «Водичка - та же H 2 O, сырая. По ощущениям градусов 12, наверное. Так что вряд ли она такой сохранится до 9 сентября. Но такой проплыв будет максимально комфортный. Но миля не завтра, поэтому, что будет впереди, один Бог знает».

Спасатели проводят инструктаж с каждым участником перед заплывом. Буква «О» означает, что с пловцом на воде все в порядке. Но Владимир Данченков об это хорошо известно, этот «Гольфстрим» будет для него 14-м.

Владимир Данченков, участник заплыва: «Я занимаюсь зимним плаваньем с 2008 года. За это время стал чемпионом России, чемпионом мира по плаванию в ледяной воде. Сейчас опять готов переплыть залив».

Несмотря на то, что фестиваль состоится 9 сентября, этот день для первого пробного старта выбран неслучайно.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив фестиваля «Гольфстрим»: «Мы подобрали время полной воды. Оно соответствует таким же значениям, которые будут 9 сентября. Это для того, чтобы избежать поправку всевозможную. Например, высота прилива 9 сентября 2,8 метра, сегодня 3 метра».

За безопасность на открытой воде отвечают сотрудники Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Роман Кочетков координирует работу спасателей, чтобы предусмотреть всевозможные риски на самом фестивале.

Роман Кочетков, начальник Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «На самом мероприятии будет одно плавсредство на двух человек. Планируется, где-то порядка 30 плавсредств, на каждом по два-три спасателей».

Безусловно, безопасность в таких соревнованиях превыше всего, тем более с каждым годом популярность заплыва через Кольский залив набирает популярность в стране. В этом году в испытании примут участие около 40 спортсменов.

Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Перечислю вам города, которые уже подтвердились. Приезжают мастера спорта по плаванию из городов Псков, Пермь, Москва, Ярославль, Ульяновск, Воркута, Новосибирск, Тюмень, Владивосток, Североморск, Мурманск. Все спортсмены подготовлены, все спортсмены знают, что их ждут прекрасные денежные призы. Все приедут за главным денежным призом 100 тысяч рублей. Все сейчас настраиваются, тренируются в холодной воде, все знают, что очень сложная дистанция, здесь течение».

Не боятся течения в заливе и любители сапсерфинга. В этом году впервые в рамках фестиваля участники смогут прокатиться на досках по Кольскому заливу. Это могут быть и профи своего дела, и любитель. Одна из них Ирина Приманчук.

Ирина Приманчук, участница фестиваля: «Сейчас посмотрим, какое у нас расстояние, маршрут, а девятого покатаемся. Будем ждать, если у нас присоединяться ещё спортсмены, то будет интереснее».

Алина Васенёва, представитель Федерации сёрфинга Мурманской области: «У нас будет дисциплина «Доска с веслом». Будет и соревновательная часть, и возможность попробовать всем новичкам - любителям со своим оборудованием, либо на нашем оборудовании постоять на доске. Мы всему обучим, покажем. А тем спортсменам, которые уже хотят попробовать свои силы на соревнованиях, предлагают переплыть залив».

Пловцы стартуют 9 сентября в 15.25, сапсерферы в 16.00. Обещают, что культурная и спортивная программы фестиваля будут насыщенными, а кульминацией станет огненное шоу.