Что делает лось под водой и куда побежала росомаха? Ответ знают сотрудники Лапландского заповедника
Сотрудники Лапландского заповедника не перестают радовать нас новыми видео с фотоловушек. Летний сезон оказался удачным для наблюдений за животным миром нашего региона.
Летом в дикой природе река – это не только источник воды для животных, но и спасение от жары, а также место, где можно полакомиться водными растениями. Кстати, для их поиска лось может держать голову под водой больше минуты.
А пока травоядные наслаждаются ныряниями, в другой части заповедника фотоловушка поймала одиночного хищника. Грозная, несмотря на свой размер, росомаха пробежала в сторону леса.
