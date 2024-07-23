Что делать? В Мурманске побит 90-летний суточный температурный рекорд

В Мурманск пришла аномальная жара.

- Я не страдаю от жары. Я люблю солнце, поэтому, когда есть такая возможность, я с удовольствием выхожу. Для меня нет такой проблемы, что жара меня беспокоит.

- Нормально переносится. Надо просто понимать, что такие дни очень редкие у нас, в нашем регионе. Поэтому нужно радоваться этому. И они скоротечны, поэтому нужно каждый момент ловить и использовать: купаться, загорать, кататься на велосипедах, просто отдыхать на свежем воздухе.

- Сидим дома, в тенечке сидим, обычно пьём что-нибудь холодненькое, едим мороженое. Обычно у воды время проводим.

Совет от путешественников - в жаркую погоду предпочтение лучше отдать не холодным напиткам или мороженому, а горячему чаю, он нормализует водно-солевой баланс и помогает справиться с перегревом и жаждой.

- В Крым ездил и там спасаются от жары холодными напитками, от этого могут и простудные заболевания быть. Поэтому пейте горячий зелёный чай, и все хвори пройдут, через пот выйдут ненужные вещества.

Как правильно спасаться от жары, северянам напомнил заведующий поликлиникой Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова. По словам специалиста, головной убор и светлая лёгкая одежда отлично защитят от солнечного удара и перегрева, ну, и про обильное питьё не стоит забывать.

Артём Ладыгин, заведующий поликлиникой ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Немаловажным моментом является, естественно, режим питьевой. Потому что потребление жидкости желательно не холодной, а некоторые, особенно в Азиатских странах опытные товарищи советуют вообще применять горячее питье, потому что тогда потоотделение усиливается и, соответственно, организм охлаждается естественным путём. А употребление жидкости низких температур или мороженого может вызвать риск возникновения заболеваний дыхательных путей и некоторых других проблем».

Врач предостерёг северян от купания в непригодных для этого водоёмах и употребления в жаркую погоду спиртных напитков.

Артём Ладыгин, заведующий поликлиникой ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Ни в коем случае возле воды и в жаркое время не употреблять алкоголь. В рамках употребления во время жары, естественно, он выводит большое количество жидкости из организма, что дополнительно является риском тромбообразования, других проблем, если они существуют: сердечно-сосудистой системы и прочего. Находясь рядом с водоёмами, если человек находится в алкогольном опьянении, естественно, немного самокритика нарушается, человеку кажется, что он может больше, на что он способен изначально, из-за этого, к сожалению, мы сталкиваемся с большим количеством бед».

В социальных сетях распространяют информацию и о паразитах, которые появились в водоёмах региона. Речь о церкариях, их начали встречать не только в озёрах со стоячей водой, но и, например, в реке Кола. Эти личинки червей, распространяемые утками, впрочем, не представляют серьёзной опасности для человека. Официально случае заражения ещё у нас не было. Но всё равно отдыхающим стоит быть внимательными.