Руководители предприятий и учреждений на собственном примере показывают сотрудникам важность иммунизации, так как с 1 сентября по распоряжению санитарных врачей они не смогут допустить к работе не привитых коллег. В перечне отраслей, где вводится обязательная вакцинация и жилищно-коммунальное хозяйство.

На предприятии АО «Мурманэнергосбыт» трудится более 4 тысяч человек . Даже во время локдауна теплоэнергетики ни на минуту не останавливали производство. Летом энергетики заняты ремонтами, а уже 1 сентября в заполярье начнётся отопительный сезоне. Болеть некогда.

Молодёжный совет компании инициировал флешмоб в социальных сетях с призывом быстрее сделать прививку. К акции присоединилась и генеральный директор компании. Алла Истомина подготовила открытое обращение к сотрудникам и поделилась сокровенными переживаниями о том, какие страдания принес Ковид её семье.

Алла Истомина, генеральный директор компании АО «Мурманэнергосбыт»: «Уважаеыме работники МЭСа, я призываю всех, кто ещё не успел привиться, сделать это в кратчайшие сроки. Выступая с таким призывом, я начинаю с себя. 9 июля я сделала первый компонент прививки и 30 июля буду делать второй компонент. У меня есть антитела, но их наличие не является противопоказанием и я делюсь с вами своим личным решением: важно обезопасить себя и сделать так, чтобы нашим врачам стало не то что легко, а им было проще справиться с пандемией. Хочу сказать, что в моей семье, как и во многих, очень по-разному переносили ковид. Например, очень тяжело переболел мой супруг, он был между жизнью и смертью, он пережил два переливания крови и сейчас до сих пор в больнице, потому что продолжаются последствия ковида. Что для вас важнее - выбирайте: два дня недомогания после прививки или риск переживать сложнейшее лечение с ещё и не понятными последствиями».