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День за днём с «Арктик-ТВ»17.04.18 19:30

Что энергетики наловили на озере Гольцовое?

В конце зимнего рыболовного сезона энергетики флотской столицы устроили соревнования по подводному лову на озере Гольцовое. Соревнования организовало местное отделение профсоюза.  На берегу расположилась полевая кухня, на льду идёт тихая охота. Но удача улыбается не всем, в отличие от апрельского солнца. На озере Гольцовое энергетики флотской столицы, те, что следят за котельными и дают тепло в дома жителей, устроили соревнования по подводному лову.

Хозяин озера – голец, рыба ценных пород. Поэтому особей меньше 20 см ловить нельзя и участники соревнований после взвешивания такие экземпляры обязаны отпускать в воду. Но, несмотря на это, любительский турнир ждут с нетерпением.  

По словам представителей профсоюзного движения, число желающих принять участие в соревнованиях из года в год только растёт. «День семьи у нас проводится регулярно, ежегодно проводится выезд на природу с семьями, с детьми, - рассказывает Константин Афанасьев, председатель отделения профсоюза филиала «Североморская теплосеть». – Проводим творческие мероприятия, конкурсы рисунков. Работаем на всех направлениях, которые можем охватить».

Выстрел из ракетницы – сигнал о завершении занимательного процесса. Удочки в сторону, пора подводить итоги. В этом случае счёт идёт на граммы, например, в прошлом году между лидером - командой инженеров  и ближайшими соперниками разница была такой незначительной, что заметить её без точных весов было невозможно.

В подарок удачливые рыболовы получили призы, которые непременно пригодятся им в следующем сезоне. А через несколько недель энергетиков ждут матч по пейнтболу, а дальше – состязания уже в летней рыбалке. 

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