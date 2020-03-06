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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.20 19:30

«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники

Провести параллель между асом русской поэзии и городом на ближнем Востоке, разгадать древнегреческую загадку, адаптированную под современность - в Мурманске состоялся финальный в областного турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Всего одна минута, чтобы найти правильный ответ на совсем недетские вопросы. Самые умные ребята региона сегодня собрались в мурманском центре «Лапландия», чтобы сыграть финальный этап игры «Что? Где? Когда?».

Юные гении приехали на чемпионат со всей Мурманской области. Например, сборная «Эрудит» из населенного пункта Высокий. Дорога заняла несколько часов, встать пришлось рано, но ребята не выглядят уставшими.

А правильных ответов у команды «Эрудит»  много. Каждый балл в копилку становится настоящим праздником для участников.

На вопросы, которые школьники щёлкают, как семечки, ответит не каждый взрослый. Кинематограф, литература, география, история - всё в одном блоке. Члены жюри заранее отбирают самые интересные вопросы от шести  авторов. А на игре, посчитывая баллы, анализируют, какие задания хороши, а какие-нет.

Александр Челтыбашев, член жюри чемпионата «Что? Где? Когда?»: «Вопросы, на которые все команды ответили бы правильно, бывают  не очень часто. Если честно, это плохой вопрос, значит, очень простой, должны быть команды, которые отвечают  неправильно. Также плохо, если ни одна команда не ответила правильно, он был слишком сложный и команды не смогли ответить».

В этом году в областном турнире приняли участие рекордное число команд - 87. Из них в финал чемпионата прошли 39 в двух возрастных группах. Лучшую команду отправят на всероссийский этап в Пермь. Поедут старшие или младшие, решать будут не в Мурманске.

Марина Филютич, заведующая региональным координационным центром по работе с одаренными детьми центра творчества «Лапландия»: «Это будет решать оргкомитет всероссийского чемпионата, потому что мы отправляем все данные по всем играм, по баллам, которые они выставляют. Лучшая команда будет приглашена, будем ждать результатов».

Первое место в младшей группе заняла сборная «Спартак-юниоры», а в старшей лидерами стали «Мурманские биполярники». И да, это не оскорбление или диагноз, просто школьники любят креатив и запоминающиеся названия.

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