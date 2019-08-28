Что грозит владельцам «железных коней», любящих «выгуливать» их на городских газонах, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

На днях 10 молодых фельдшеров приступили к работе на Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. Эти выпускники Мурманского медицинского колледжа первыми прошли подготовку в рамках целевых договоров, заключенных станцией скорой помощи. Как в заполярной медицине решается проблема кадрового дефицита, рассказывает сегодня газета «Вечерний Мурманск».

Озеро, зелёный массив, где можно гулять и дышать свежим воздухом. И все это - рядом с домом, даже ехать никуда не надо. Жителям улицы Мира в Мурманске представили архитектурный план новой зоны отдыха в их микрорайоне. Какой она может стать, выяснили журналисты «Вечерки».

Более 180 протоколов о нарушении правил парковки в этом году уже рассмотрела административная комиссия только Ленинского округа Мурманска. Желая иметь своих «железных коней» всегда под рукой, горожане паркуют их порой под окнами домов, на детских площадках или в зелёных зонах. «Парковка или штраф?» - из публикации «Вечернего Мурманска» под таким заголовком можно узнать, как автомобилистов наказывают за порчу газонов.

В ближайшие дни северянам обещано значительное потепление, температура воздуха должна подняться выше 20 градусов. Как надолго в Заполярье задержится хорошая погода, «Вечерке» рассказали специалисты Мурманского гидрометцентра.