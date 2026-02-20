Что и кто мешает промышленным альпинистам бороться с опасными сосульками и шапками снега на крышах МКД

Бригада промышленных альпинистов чистят очередную крышу в Мурманске. Работают командой: один или два человека наверху и один – «смотрящий» - внизу, задача которого контролировать безопасность, чтобы ничего не упало на головы прохожих.

Руководитель бригады отмечает, что высоты они не боятся и к физическим нагрузкам готовы. Но расчистке могут помешать внешние обстоятельства, например, припаркованные машины. Пока не найдут хозяина – чистить крышу не начнут.

Илья Симонов, индивидуальный предприниматель: «Есть сложность в нашей работе – наличие машин около дома. Их иногда паркуют вплотную к дому. В таких ситуациях помогает управляющая компания, сотрудники которой звонят в ГАИ, а те ускоряют процесс».

Естественно, безопасности на высоте уделяют особое внимание. Каждый альпинист обязательно страхуется. Используются специальные веревки и карабины. Трос, которым привязаны рабочие, выдерживает нагрузку на разрыв до полутора тонн.

Владислав Самусенков, промышленный альпинист: «Чищу крыши от снега и наледи. Для этого на высоте использую карабины, веревки специальные. Каких-то сложных случаев - страшных не было, все спокойно делается. Если знаешь как делать, то ничего сложного нет».

Заявок много, говорят специалисты, например, во время оттепели доходит и до 30 в день. За смену они могут очистить в среднем 15 крыш. Производительность таких бригад впечатляет. Чтобы избавить город от снежных шапок и наледи, альпинисты готовы работать в любых погодных условиях, даже, когда столбик термометра опускается далеко за цифру 20.