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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:30

Что мешает ремонтировать дороги в Мурманске?

Осень и падающие с деревьев листья существенно добавили работы дорожникам на улицах Мурманска. В этом сезоне традиционные работы по уборке улиц решено совместить с дорожными работами.

Бороться с опавшей листвой на мурманских дорогах и тротуарах  теперь  дорожникам помогают новые фронтальные погрузчики, которые совсем недавно поступили в автопарк Управления дорожного хозяйства. Машины мощные и маневренные, работают быстро и эффективно. Поэтому основные виды плановых работ решили объединить. Тут и эффективность повышается и экономика в плюсе.

- На всех участках города, где производятся работы, ведётся комплекс работ:  стараемся убрать смёт, чистим зелёные зоны от листвы, вывозим их и делаем поддерживающий ремонт асфальтного покрытия, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Но есть у дорожников и проблема, справиться с которой пока не удается. Автолюбители часто игнорируют временные знаки, которые запрещают парковку во время работ. Например, на улице Володарского по обеим сторонам и без того узкой дороги, припаркованы автомобили. Установленные знаки их владельцам ни о чем не говорят. Между тем, машины не только мешают уборке, но они закрывают выбоины на асфальте, которые нужно заделать.

- На данном участке работы идут хорошо. Но есть одно «но», которое мучает нас каждый год, - говорит Станислав Ланин,  директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Это припаркованные машины. Знаки, запрещающие парковку транспорта, устанавливаются заранее, но машины стоят, никто их не убирает, никто на это не реагирует.

Работы по благоустройству идут по всему городу. Помимо уборки и ремонта дорожного покрытия специалисты устанавливают новые ограждения вдоль трасс и тротуаров. Для удобства маломобильных граждан снижают на переходах уровень установки бордюрного камня. Несмотря на помехи, которые создает припаркованный транспорт, дороги асфальтируют. Времени ждать нет - нужно успеть до холодов, считают специалисты УДХ.

Комментарии

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