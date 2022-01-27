Что может ДОСААФ – «Проще говоря»

95 лет исполнилось с момента основания Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Эллина Ким встретилась с представителями регионального отделения Антоном Сулоевым и Сергеем Тяном и узнала, каким востребованным профессиям и ценным навыкам обучают молодых ребят и девушек в ДОСААФ.

Обо всём этом и многом другом можно увидеть в программе «Проще говоря» сегодня, 27 января, в 20.00 на телеканале «Арктик-ТВ» и на официальном сайте редакции.