Что нас удивляет: в Египте получают лёд экологичным способом, а йеменские производители мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло

В центре Стоунхенджа лежит массивная плита из песчаника, называемая Алтарным камнем. Её происхождение и предназначение были одной из тайн знаменитого памятника. Новый геологический анализ показал, что она проделала удивительное путешествие, чтобы стать частью одного из древних чудес человечества.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Азербайджан долгое время привлекал туристов своей экзотической культурой. Но теперь в страну потянулся другой тип путешественников, которые предпочитают отдых премиум-класса. Давайте посмотрим.

В центре Стоунхенджа лежит массивная плита из песчаника, называемая Алтарным камнем. Её происхождение и предназначение были одной из тайн знаменитого памятника. Новый геологический анализ показал, что она проделала удивительное путешествие, чтобы стать частью одного из древних чудес человечества.

В Великобритании благотворительные организации создают парки рядом с психиатрическими клиниками. Возможность побыть на природе помогает лечению пациентов.

Коллектив женщин-монументалистов из индейской амазонской общины прославился своими яркими фресками. Так они хотят сохранить традиции своего племени.

На одной фабрике в Египте получают лёд экологичным способом. При этом продукция безопасна, поскольку в ней не развиваются вирусы и бактерии.

Йеменские производители мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло, которое в стране зародилось как минимум к X веке до нашей эры. Свою продукцию они привезли на ярмарку в Сану.

Неожиданную популярность среди туристов обрёл небольшой ресторан в хорватском городе Пула. Там предлагают современную интерпретацию одного из любимых блюд на Балканах. Что это за деликатес – давайте узнаем.

В одной из библиотек Мельбурна стали проводить кулинарные курсы. Так хотят решить проблему социальной изоляции людей, а также нехватки денег на продукты питания.

В Венгрии верховая стрельба из лука переживает возрождение. Есть надежда, что однажды она станет олимпийским видом спорта.

Пролететь как птица над Альпами можно в австрийской земле Штирия. Там находится один из самых длинных зиплайнов в Европе. На нём можно спуститься с горы со скоростью более 100 километров в час.

В Честерском зоопарке в Англии подрастают детёныши редких эдиповых тамаринов. В дикой природе их осталось совсем мало. Зоопарки помогают сохранять популяцию.