Что нас удивляет: в Египте получают лёд экологичным способом, а йеменские производители мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.
Азербайджан долгое время привлекал туристов своей экзотической культурой. Но теперь в страну потянулся другой тип путешественников, которые предпочитают отдых премиум-класса. Давайте посмотрим.
В центре Стоунхенджа лежит массивная плита из песчаника, называемая Алтарным камнем. Её происхождение и предназначение были одной из тайн знаменитого памятника. Новый геологический анализ показал, что она проделала удивительное путешествие, чтобы стать частью одного из древних чудес человечества.
В Великобритании благотворительные организации создают парки рядом с психиатрическими клиниками. Возможность побыть на природе помогает лечению пациентов.
Коллектив женщин-монументалистов из индейской амазонской общины прославился своими яркими фресками. Так они хотят сохранить традиции своего племени.
На одной фабрике в Египте получают лёд экологичным способом. При этом продукция безопасна, поскольку в ней не развиваются вирусы и бактерии.
Йеменские производители мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло, которое в стране зародилось как минимум к X веке до нашей эры. Свою продукцию они привезли на ярмарку в Сану.
Неожиданную популярность среди туристов обрёл небольшой ресторан в хорватском городе Пула. Там предлагают современную интерпретацию одного из любимых блюд на Балканах. Что это за деликатес – давайте узнаем.
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Пролететь как птица над Альпами можно в австрийской земле Штирия. Там находится один из самых длинных зиплайнов в Европе. На нём можно спуститься с горы со скоростью более 100 километров в час.
В Честерском зоопарке в Англии подрастают детёныши редких эдиповых тамаринов. В дикой природе их осталось совсем мало. Зоопарки помогают сохранять популяцию.