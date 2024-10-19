Правительство изменило правила выплат участникам СВОРоссияне против налога на бездетность
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.24 13:35

Что нас удивляет: в Египте получают лёд экологичным способом, а йеменские производители мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло

В центре Стоунхенджа лежит массивная плита из песчаника, называемая Алтарным камнем. Её происхождение и предназначение были одной из тайн знаменитого памятника. Новый геологический анализ показал, что она проделала удивительное путешествие, чтобы стать частью одного из древних чудес человечества.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Азербайджан долгое время привлекал туристов своей экзотической культурой. Но теперь в страну потянулся другой тип путешественников, которые предпочитают отдых премиум-класса. Давайте посмотрим.

В центре Стоунхенджа лежит массивная плита из песчаника, называемая Алтарным камнем. Её происхождение и предназначение были одной из тайн знаменитого памятника. Новый геологический анализ показал, что она проделала удивительное путешествие, чтобы стать частью одного из древних чудес человечества.

В Великобритании благотворительные организации создают парки рядом с психиатрическими клиниками. Возможность побыть на природе помогает лечению пациентов.

Коллектив женщин-монументалистов из индейской амазонской общины прославился своими яркими фресками. Так они хотят сохранить традиции своего племени.

На одной фабрике в Египте получают лёд экологичным способом. При этом продукция безопасна, поскольку в ней не развиваются вирусы и бактерии.

Йеменские производители мёда стремятся сохранить пчеловодческое ремесло, которое в стране зародилось как минимум к X веке до нашей эры. Свою продукцию они привезли на ярмарку в Сану.

Неожиданную популярность среди туристов обрёл небольшой ресторан в хорватском городе Пула. Там предлагают современную интерпретацию одного из любимых блюд на Балканах. Что это за деликатес – давайте узнаем.

В одной из библиотек Мельбурна стали проводить кулинарные курсы. Так хотят решить проблему социальной изоляции людей, а также нехватки денег на продукты питания.

В Венгрии верховая стрельба из лука переживает возрождение. Есть надежда, что однажды она станет олимпийским видом спорта.

Пролететь как птица над Альпами можно в австрийской земле Штирия. Там находится один из самых длинных зиплайнов в Европе. На нём можно спуститься с горы со скоростью более 100 километров в час.

В Честерском зоопарке в Англии подрастают детёныши редких эдиповых тамаринов. В дикой природе их осталось совсем мало. Зоопарки помогают сохранять популяцию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:40«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)00:00«Гость из Царства Теней» Концерт группы «Ария». '2019 (16+)02:20«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Россияне против налога на бездетность-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19-21 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика