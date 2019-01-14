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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.19 19:30

Что нашёл в заполярном Мурманске массажист из знойного Египта, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска выросла с 1 января, но подорожали только отдельные поездки. А пассажирам, которые каждый день ездят в автобусах и троллейбусах, пользоваться услугами «Электротранспорта» стало выгоднее. Подсчитать эту выгоду можно с сегодняшним выпуском «Вечерки». А заодно узнать, где появились новые электронные табло, подсказывающие время прибытия на остановку ближайшего троллейбуса или автобуса. И когда и на сколько будет продлен маршрут автобуса № 24.

У следователей профессиональный праздник - День образования Следственного комитета России. История следственного дела в нашей стране богата на личности и события. И на страницах «Вечёрки» руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области подполковник юстиции Евгений Амбарцумян рассказывает о современной истории мурманских следователей и громких делах, раскрытых ими в столице Кольского Заполярья.

В региональном Фонде капитального ремонта подвели итоги работы в 2018 году. Сколько домов и фасадов уже отремонтировано? Сколько из них относятся к объектам культурного наследия? Как часто подрядчики нарушают сроки договоров? И где можно оперативно узнать, когда будет отремонтирован тот или иной дом, и сколько денег уже собрано на его ремонт? Ответы на эти и другие актуальные вопросы, касающиеся капитального ремонта, ищите сегодня в газете «Вечерний Мурманск».

В последние годы в Мурманске можно встретить толпы туристов из Азии – Китая, Тайваня, Кореи, Вьетнама, Таиланда и Малайзии. Все они едут сюда за полярной экзотикой – настоящим снегом, северным сиянием и оленями. Насладившись нашими красотами, они уезжают обратно в тепло. Но 25-летний Абдалрахман Шабан из Египта сначала побывал в Мурманске летом, удивился полярному дню, а потом решил проверить на себе воздействие полярной ночи зимой. Так в городе появился новый житель, профессиональный массажист с берегов Красного моря. Так что же нашёл в заполярном Мурманске массажист из знойного Египта? Интригу этого удивительного переезда с юга на север раскрывает сегодняшняя «Вечёрка».

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геннадий
14.01.19 16:07
Надо просто вкладывать деньги правительству в развитие страны, а им этого не нужно. Они не будут здесь жить поэтому пустили страну восвояси.
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