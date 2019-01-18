Что нового ждёт выпускников школ и при чём тут китайский язык, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Наступивший год ещё только начал свой отсчёт, но для выпускников школ, гимназий и лицеев это выход на финишную прямую. Совсем немного времени остаётся до государственных экзаменов. Что нового ждёт наших выпускников и при чём тут китайский язык, читателям «Вечернего Мурманска» рассказала министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

Вечером 17 января в селе Ловозеро произошёл взрыв газового баллона в грузовике ЗИЛ-130. Это случилось в районе 19 часов в гараже административного здания Ловозерского газового участка. В результате погиб местный оленевод и спортсмен, постоянный участник Праздника Севера и Саамских играх. Подробности страшной трагедии узнали журналисты «Вечёрки».

«Текст отличный, в зале истерика. Не команда, а просто огонь! Огнище!», - так восторженно отзывается о наших земляках официальный сайт Клуба весёлых и находчивых. Мурманские КВНщики произвели в Сочи настоящий фурор. Корреспонденты «Вечернего Мурманска» по телемосту поздравили триумфаторов и выяснили их дальнейшие планы.