Что объединяет 4-х женщин разного возраста и образа жизни?

Конечно, искусство! А вылиться все это может в отличный проект, благодаря которому появится выставка под названием «Связаны одним космосом».

Автор идеи создания выставки «Связаны одним космосом» Анастасия Репина. Она много лет работала педагогом по живописи, однако, занялась собственным творчеством недавно. Благодаря знакомству с Викторией Зайцевой женщина раскрыла талант и обрела собственный стиль в живописи.

Позже девушки подружились с Евгенией Мацкевич и Юлией Савельевой и решили создать совместную выставку. Каждая их работа полна чувств и переживаний, которые, переплетаясь, выплескиваются в космическую энергию.

Для Юлии Савельевой это первая выставка, которая стала возможной благодаря желанию самовыражения. Автор занялась живописью 6 лет назад. По признанию Юлии, источники вдохновения у нее разные.

Всего на выставке представлено около 50 работ. Это картины, ловцы снов и другие предметы искусства. Она будет интересна всем ценителям красоты и тем, кто только желает приобщиться к творчеству.

Выставка «Связаны одним космосом» будет работать по 17 июня в выставочном зале Мурманска на улице Октябрьской, 22.