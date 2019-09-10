Что обнаружили во время очередного рейда по незаконной уличной торговле, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманские поисковики, общественники, историки, школьники собрались на 65-м километре автодороги Мурманск-Печенга. Повод для встречи серьёзный. Именно на этом месте начинала свой боевой путь Полярная дивизия. Здесь во время Великой Отечественной войны находился её рубеж атаки, подразделения занимали отведенные им сектора и 11 сентября 1941 года пошли в бой. О том, для чего собрались на этом месте северяне и какую традицию они решили возродить – читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

11 сентября отмечает свой юбилей замечательный мурманский доктор Любовь Абрамченкова, которая много лет возглавляет детскую поликлинику. Любовь Петровна – человек искренний и прямой. А потому правду-матку режет не задумываясь. О чём она говорила с журналистом «Вечёрки»? Что всегда лежит у неё в сейфе? Какой подарок сделали ей родственники на юбилей? О жизни и работе известного мурманского доктора читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Во время очередного рейда по незаконной уличной торговле специалисты управления Ленинского округа Мурманска обнаружили не только торговцев очками и постельным бельем. Этим летом у многих уличных бизнесменов появился новый вид товара – люксовые духи по сниженным ценам. Прямые поставки из Парижа, уверяли торговцы прохожих. На одном из таких рейдов побывали журналисты «Вечёрки».

Также «Вечерний Мурманск» пишет: хозяйка вОрона-инвалида приютила в своей квартире покалеченную сову, британец приехал в Мурманск, чтобы прочитать лекцию о Полярных конвоях, из мурманского психдиспансера сбежал пациент.