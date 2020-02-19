Что подтолкнуло мурманчанку, занимавшую пост директора магазина сотовой связи, обокрасть его более чем на миллион рублей, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Грубое нарушение лицензионных требований. Так расценивается специалистами бездействие мурманских управляющих копаний. Из-за них в заваленные снегом дворы порой не может проехать ни «скорая помощь», ни пожарные. Какие компании выбились в лидеры по равнодушному отношению к людям, рассказывает сегодня газета «Вечерний Мурманск».

Человек всю жизнь работал, но, когда пришёл оформлять пенсию, узнал, что половина его стажа не идёт в зачёт, поскольку не уплачены страховые взносы. Это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются северяне, обратившиеся за оформлением пенсии. Журналисты «Вечёрки» выяснили, как отстоять свое право на пенсию.

У жителей Мурманска остается шанс сделать красивые фотографии на фоне оригинальных световых конструкций. Хотя календарная весна вот-вот наступит, большинство световых украшений, установленных к Новому году, остаются на своих местах. Как украшают город в разное время года? Что происходит с его праздничным нарядом после демонтажа? Ответы на эти вопросы можно найти в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Мурманчанка, занимавшая пост директора в магазине сотовой связи, обокрала его более чем на миллион рублей. Что толкнуло молодую северянку на отчаянный шаг и чем закончилась ее история, узнают читатели «Вечёрки». Также газета сегодня сообщает о подарках ко Дню защитника Отечества, которые приготовил спортивный комплекс «Авангард», и о том, как в Мурманске будут праздновать Масленицу.