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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.19 19:30

Что происходит с капитальным ремонтом МКД на проспекте Ленина, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

На два дня Мурманск превратился в столицу интеллектуальных игр. На выходных к нам съехались сотни лучших знатоков не только России, но и разных стран мир. В столице Заполярья состоялся I Чемпионат мира по спортивной версии игры «Брэйн ринг». Все было почти как в телевизионной игре: команды, кнопки, накал страстей, тот же бессменный ведущий «Брэйна» – шоумен Андрей Козлов. Будто съёмки очередного выпуска телепередачи проходили прямо у нас, в Мурманске. О том, какая команда стала чемпионом мира и какое место завевали интеллектуалы из Мурманска – читайте в сегодняшнем номере «Вечёрки».

«Вечерний Мурманск» уже сообщал, что в городе на улице Миронова открыли Молодёжный спортивный центр. На днях его посетили депутаты мурманского горсовета, чтобы проверить, как работают секции центра, не простаивают ли тренажеры.  О том, как молодежи записаться на фитнес, акробатику и аэробику и принимают ли в центре взрослых спортсменов – читайте в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска». 

Внимательные мурманчане заметили, что на проспекте Ленина, 80 во время капитального ремонта фасада подрядчик не восстановил элемент лепнины на одном из окон. Его попросту криво дорисовали белой краской. На другом, отремонтированном в прошлом году доме на проспекте Ленина, лавандовую краску фасада зачем-то начали замазывать белым цветом. О том, что происходит, читателям «Вечёрки» отвечает генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Александр Юрченко.

Известный российский сервис путешествий с помощью голосования в Интернете пытается определить, название какого населенного пункта самое смешное. На прошлой неделе интернет-пользователи выбирали весёлые названия городов и посёлков на Северо-Западе России. В Мурманской области за право быть смешным бился посёлок Африканда. О том, что из этого вышло – читайте в сегодняшней «Вечёрке»

 

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